Важное 06 марта 2023, 16:15 Андрей Воробьев поблагодарил вдову участника СВО за поддержку семей военнослужащих в Истре

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Яна Урубкова — вдова погибшего участника СВО — возглавила Центр поддержки семей военнослужащих в Истре. Для нее это стало делом жизни в память о герое, который был примером мужества для сослуживцев. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил женщину за ее помощь семьям, чьи отцы, мужья, сыновья находятся на передовой.

В зоне СВО Николай Урубков был сапером, командиром взвода. Он погиб, выполняя боевое задание. Ему присвоили орден Мужества.

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После утраты супруга его жена вызвалась возглавить Центр поддержки семей военнослужащих в Истре. По словам Яны Урубковой, весь городской округ сначала откликнулся и помог ей, а теперь она готова помочь каждой нуждающейся семье.

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«Когда в нашей семье случилось это несчастье, я весь Истринский округ ощутила рядом с собой. На каждом шагу. И военкоматы, и Татьяна Семеновна (глава Истры — прим. ред.), и волонтеры помогали, сопровождали. Помогали и на похоронах, и с оформлением документов. Можно сказать, практически все сделали за меня, большое спасибо», — сказала вдова погибшего участника СВО.

Губернатор Подмосковья поблагодарил Яну Михайловну за то, что она со всей самоотдачей посвящает себя поддержке семей.

Яна Михайловна, спасибо вам за вашу вовлеченность. Мы будем гордиться вашим супругом и подумаем комплексно, как таким героям уделить особое внимание. Андрей Воробьев

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева рассказала, что Яна Михайловна — теперь особый близкий человек для всех семей участников СВО в Истре. Она такой же герой, как и ее муж.

«Ее супруг Николай был очень уважаемым жителем, практически весь городской округ был на его похоронах. Сослуживцы приехали — те ребята, которые были с ним в тот момент на задании. Я очень хочу, чтобы об этом человеке знала Московская область, потому что он герой, на самом деле герой», — подчеркнула Татьяна Витушева.

По ее словам, Николай Урубков всегда был флагманом, а его супруга Яна подхватила это знамя и несет его дальше, чтобы быстрее наступила победа.

Центр поддержки семей военнослужащих в Истре работает проактивно: администрация и волонтеры регулярно обзванивают все семьи, выясняют, какие у них проблемы, и оказывают помощь.

Никакие проблемы семей не считаются маленькими. На все обращаем внимание. И дрова привезти, и помочь с ремонтом. Выполняем практически все, о чем просят жители. Яна Урубкова

Она подчеркнула, что, пока глав семей нет дома, помощь их матерям, женам, детям оказывают мужчины-волонтеры.

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