Подмосковье 17 марта 2023, 22:34 Жителям Раменского напомнили правила перехода через железнодорожные пути

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Жители Раменского городского округа часто игнорируют красный сигнал светофора и смело идут по железнодорожным путям. С пассажирами-нарушителями специальная комиссия проводит профилактические беседы.

Сотрудники железной дороги, полиции и администрации ведут профилактическую работу с теми, кто нарушает правила поведения на железнодорожных путях. Волонтеры вручают памятки, специалисты проводят разъяснительные беседы. Беспечность в данном вопросе не оправдана. С начала года на станции Удельная уже произошло два несчастных случая.

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«Один пассажир не успел залезть на платформу. Он хотел сохранить денежные средства и не тратить на билет, а забраться на платформу. У него не получилось», — рассказал начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Раменского округа Александр Храпов.

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В прошлом году только в Раменском округе под колесами поездов погиб 31 человек. Самые распространенные причины трагедий на железной дороге — это хождение по путям и переход их на красный свет. Движущийся поезд быстро не остановить. Его тормозной путь в среднем составляет около километра.

«Данный участок достаточно напряженный, тут четыре пути, и основная причина травмирования — это, конечно, беспечность людей, которые переходят через железнодорожные пути на запрещающие показания светофоров. Они не обращают внимания на предупреждающие знаки, плакаты», — объяснил главный инженер Московско-рязанской дистанции пути Андрей Кулаков.

В прошлом году в Раменском провели порядка 50 рейдов. И такая работа дает положительный результат. За последние два года количество несчастных случаев на железной дороге снизилось. В Раменском городском округе железнодорожные пути проходят через весь город. Общая их протяженность составляет 66 километров. Только в сторону Рязани в сутки проезжает около 200 поездов, поэтому забывать о правилах перехода через железную дорогу нельзя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил контролировать процесс строительства новых дорог.

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