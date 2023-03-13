Подмосковье 13 марта 2023, 16:09 «Держать руку на пульсе». Воробьев призвал следить за качеством строительства новых дорог в Подмосковье Губернатор Подмосковья Воробьев поручил держать руку на пульсе в строительстве новых дорог

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Работы по реконструкции и строительству новых дорог в Московской области необходимо проводить качественно и в установленные сроки. Такое поручение дал правительству региона губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он отметил, что новые и отремонтированные трассы имеют важное значение для жителей.

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«Коллеги, просьба — еще раз посмотреть все объекты, которые строятся. Неважно, федеральные они, региональные или муниципальные. Наша задача — их завершать в срок, качественно», — заявил он.

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Заместитель председателя правительства региона Анна Кротова сообщила, что до конца 2023 года в регионе откроют 22 новых участка общей протяженностью 75 километров. Часть объектов сдадут досрочно.

Она пояснила, что в этом году на территории Московской области завершится строительство участка федеральной трассы М-12 Москва — Казань. Также в планах окончание первого этапа работы на Октябрьском проспекте в городском округе Люберцы и строительство обхода поселка Октябрьский на трассе М-5.

«Строительство участка М-5 „Урал“ в обход поселка Октябрьского — мы с вами там были, сейчас это обусловлено достаточно большой пробкой через жилой микрорайон. Протяженность — 11 километров, восемь полос. Начали строить в 2018 году, окончание, окончание строительства — декабрь 2023 года. Охват населения — 700 тысяч», — заявила Кротова.

Заместитель председателя правительства Подмосковья добавила, что после завершения реконструкции Октябрьского проспекта жители Люберец и Раменского сэкономят в пути до 30 минут. На новой полутора километровой трассе появятся от четырех до восьми полос. Первоначальным сроком сдачи участка был декабрь 2023 года, но ожидается, что движение по объезду откроют досрочно уже в августе.

На три года раньше срока откроется увеличенный до четырех полос съезд с Володарского шоссе на трассу А-105. Это позволит водителям сократить время в пути в Москву с часа до 20 минут.

«Построим дополнительный подъезд к парку Малевича в Раздорах в этом году. Раньше, направляясь из Московской области, невозможно было съехать к парку без разворота на МКАДе. Перепробег составлял около 15 километров. Вот эта небольшая петелька решит проблему, и жители Московской области сразу смогут съехать к этому значимому объекту», — поделилась Кротова.

Она добавила, что также началась реконструкция участка Каширского шоссе. Пропускную способность участка длиной в 4,7 километра увеличат до шести — восьми полос.

Кроме того, в Подмосковье в этом году продолжится строительство девяти дорог и пяти путепроводов. Крупнейшими из них стали обход деревни Малые Вяземы на ЦКАД (здесь работы завершат в 2024 году, платные дороги «Пироговка» в Мытищах и «ЮЛА», а также четыре путепровода на МЦД.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что правительству необходимо внимательно следить за работой по строительству дорого с участием концессионеров.

«Это все строится для жителей, поэтому частников, которые за это ремесло взялись, мы тоже должны сопровождать. Наше участие, участие государства там очень заметное», — добавил он.

В рамках реконструкции Октябрьского проспекта в Люберцах появится новая эстакада, которая поможет водителям избавиться от вечных пробок на этом участке. Из-за двух полос и 14 светофоров там всегда скапливалось большое количество машин.

Новый объект откроют уже в сентябре этого года. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что «участок дороги, где все стояло колом, нужно было „расшивать“». Он добавил, что реконструкцию Октябрьского проспекта начали в рамках работы по ремонту федеральной трассы М-5 «Урал».