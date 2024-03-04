Подмосковье 04 марта 2024, 11:16 Жителям пострадавших от протечек квартир в Лобне помогут составить акты для УК Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Дом № 2 на Аэропортовской и дом № 4 на Молодежной улице в Лобне пострадали от протечек крыш после потепления. Жильцам квартир помогут устранить проблемы за счет управляющей компании «ВСК комфорт».

Глава городского округа Лобня Анна Кротова побывала в гостях в доме № 4 на Молодежной улице и в доме № 2 на Аэропортовской улице. Жильцы обратились за помощью к главе через Telegram. Уже несколько лет в домах продолжаются протечки, и жителей беспокоит состояние подъезда и квартир.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

«Лично прослежу, чтобы компания „ВСК комфорт“ корректно составила акты. Избежать сильного урона можно было, если бы крыша и чердачные помещения были локально отремонтированы вовремя, когда поступали первые заявки», — сказала Анна Кротова.

Она добавила, что дом на Аэропортовской улице обследуют для признания его аварийным, а дом на Молодежной улице включат в программу капитального ремонта на 2025 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте домов в 2024 году. Он подчеркнул, что к декабрю обновят и реконструируют свыше четырех тысяч объектов.

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