Жителям Подольска вернули более 800 тысяч рублей за вывоз мусора

В Подольске региональный оператор «МСК-НТ» по требованию ГЖИ Подмосковья провел перерасчет платы за вывоз мусора собственникам квартир дома № 4 на улице Рабочей. Об этом сообщила пресс-служба Госжилинспекции региона. Жителям 324 квартир вернули более 818 тысяч рублей.

В рамках рассмотрения обращения собственников по этому вопросу инспекторами ГЖИ была проведена детальная проверка, в ходе которой выяснилось, что регоператор не соблюдал требования действующего законодательства о предоставлении коммунальной услуги «обращение с ТКО». В период с 01 февраля по 13 ноября 2020 года плата за коммунальную услугу взималась с жителей в полном размере, а место накопления потребителями ТКО около дома, числящееся в реестре контейнерных площадок на территории городского округа Подольск, не функционировало вплоть до 13 ноября.

ООО «МСК-НТ» было выдано предписание об устранении нарушений жилищного законодательства, также организацию привлекли к административной ответственности.

«Организации обязаны проводить сверку начислений за жилищно-коммунальные услуги непосредственно при обращении к ним жителя. Если обнаруживается ошибка, документы с верными суммами выдаются немедленно. Чаще всего, так и происходит. Если же УК или ресурсоснабжающие организации не идут на встречу, можете писать обращение в Госжилинспекцию. Мы готовы защитить права жителей Подмосковья», — отметила руководитель областного надзорного ведомства Ольга Федина.

Ранее сообщалось, что УК вернули жителям Подмосковья свыше 6,4 миллиона рублей в результате перерасчетов платежей за ЖКХ с начала года.