Подмосковье 03 февраля 2023, 11:34 Жителям подмосковной деревни Плешкино проведут перерасчет за вывоз мусора по решению суда

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Управляющая компания «МСК-НТ» проведет перерасчет за вывоз твердых коммунальных отходов для жителей деревни Плешкино под Чеховом по решению суда.

В марте прошлого года инспекторы ГЖИ выявили, что УК взимала плату за коммунальную услугу, которую не выполняла на протяжении трех лет. Организация получила предписание о перерасчете жителей, но попыталась оспорить это требование в суде.

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Суд отметил, что по заданному адресу не было мусорных контейнеров, пакетов или других емкостей, поэтому оператор не мог брать деньги за услугу. Арбитраж согласился с мнением Госжилинспекции и потребовал провести перерасчет.

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