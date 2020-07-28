Жителям Подмосковья выделят целевые места на бесплатное обучение в медвузах

Выпускники Подмосковья могут получить медицинское образование в ведущих вузах по целевому набору. Это подразумевает бесплатное обучение, но с дальнейшей отработкой в организациях. Министр здравоохранения региона Светлана Стригункова отметила, что это важно для кадрового резерва.

В самые крупные вузы России по целевым направлениям смогут поступить порядка 700 человек на специалитет и не менее 350 — в ординатуру. Столько мест учреждения предоставят в этом году.

Мы предоставляем возможность юношам и девушкам, желающим связать свою жизнь с медициной, бесплатно получить образование с условием последующей работы в учреждениях Московской области Светлана Стригункова.

Абитуриентов примут по нескольким направлениям. Среди них — лечебное дело, педиатрия, стоматология.

Кроме того, ведут набор на редкие специальности. Это, например, онкология, фтизиатрия, гериатрия, иммунология и другие.

Высококлассные специалисты — люди с хорошим медицинским образованием Светлана Стригункова.

В перечень учебных заведений, принимающих на целевые места абитуриентов, включены Первый МГМУ имени Сеченова, РНИМУ имени Пирогова, МГМСУ имени Евдокимова и другие вузы. Итоги приемной кампании подведут в начале сентября.

В прошлом году медицинские вузы приняли по целевому набору 656 жителей Подмосковья. Из них 406 — на специалитет, а 250 — в ординатуру.

Ранее Светлана Стригункова сказала, что медицинские колледжи Подмосковья стали еще более востребованными у абитуриентов. С 20 июня, когда стартовала приемная кампания, туда поступило свыше 4,8 тысячи заявлений.