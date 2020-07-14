Абитуриенты стали чаще подавать заявления в медицинские колледжи Подмосковья

Медицинские колледжи Подмосковья стали еще более востребованными у абитуриентов. Так, с 20 июня, когда стартовала приемная кампания, туда поступило свыше 4,8 тысячи заявлений. По некоторым направлениям на каждое место претендуют не менее пяти человек.

В этом году подачу всех документов перевели в онлайн-режим. На очную форму обучения их примут до 15 августа, рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

С начала приемной кампании прошло меньше месяца. Мы уже видим повышенный интерес к нашим областным медицинским колледжам. А по некоторым специальностям — лечебному и сестринскому делу — конкурс вырос в два раза по сравнению с прошлым годом Светлана Стригункова.

Окончательные результаты приемной кампании будут известны в конце августа, когда опубликуют списки поступивших.

Всего в Московской области сейчас действуют пять медицинских колледжей. Они готовят специалистов по ряду направлений. Это, например, сестринское, лечебное, акушерское дело, лабораторная диагностика и не только.

Медицинские колледжи Подмосковья окончили более 1,7 тысячи выпускников в этом году. Так, они смогут работать фельдшерами, акушерами и другими специалистами.

В областных колледжах и техникумах абитуриентам предоставят 18,6 тысячи бюджетных мест в этом году. До конца августа ребята смогут подать документы по 170 видам подготовки.