Абитуриенты стали чаще подавать заявления в медицинские колледжи Подмосковья
В этом году подачу всех документов перевели в онлайн-режим. На очную форму обучения их примут до 15 августа, рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
С начала приемной кампании прошло меньше месяца. Мы уже видим повышенный интерес к нашим областным медицинским колледжам. А по некоторым специальностям — лечебному и сестринскому делу — конкурс вырос в два раза по сравнению с прошлым годомСветлана Стригункова.
Окончательные результаты приемной кампании будут известны в конце августа, когда опубликуют списки поступивших.
Всего в Московской области сейчас действуют пять медицинских колледжей. Они готовят специалистов по ряду направлений. Это, например, сестринское, лечебное, акушерское дело, лабораторная диагностика и не только.
Медицинские колледжи Подмосковья окончили более 1,7 тысячи выпускников в этом году. Так, они смогут работать фельдшерами, акушерами и другими специалистами.
В областных колледжах и техникумах абитуриентам предоставят 18,6 тысячи бюджетных мест в этом году. До конца августа ребята смогут подать документы по 170 видам подготовки.