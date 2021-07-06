Жителям Подмосковья станут рассказывать об услугах и новостях УК при помощи интерактивных карт

В Московской области продолжат развивать сервисы, упрощающие взаимодействие жителей с управляющими компаниями. Планируется, что обо всех услугах и новостях УК люди смогут узнавать с помощью интерактивных карт, рассказал вице-губернатор региона Евгений Хромушин.

Он напомнил, что в прошлом году в пилотном режиме были запущены электронные карты с отключениями горячей воды. Сегодня она доступна на «Яндекс. Картах». Можно выбрать практически любой дом Московской области и одним кликом получить график отключения горячей воды.

Хромушин отметил, что не всегда получается вовремя вернуть горячую воду. На это может быть целый ряд причин. Например, при опрессовке выяснилось, что участок трубы надо отремонтировать и если не сделать это сейчас, зимой будут проблемы. Или вдруг дал течь котел. Но если люди не знаю, когда им точно дадут воду, и им некуда обратиться с вопросом, это рождает нервозность и негатив.

«Если в ответ они получают объяснение, то относятся с пониманием. Когда перед тобой извинились и сказали точный срок, когда это будет отремонтировано, люди себя гораздо спокойнее чувствуют», — отметил вице-губернатор.

Хромушин добавил, что в дальнейшем проекты карт с «Яндексом» будут развиваться дальше.

«Мы на этом не остановимся. Мы хотим <…> чтобы за каждым домом был баркод управляющей организации. Когда нажимаешь на дом, появляется полная информация, ты перепрыгиваешь на страничку по ссылке и видишь всю информацию по управляющей организации: директор, страницы в соцсетях, все что надо знать», — перечислил он.

Следующим шагом станет карта социальной газификации, чтобы в «Яндексе» были нанесены дома, которые попадают под президентскую программу «Социальной газификации», то есть догазификации населенных пунктов.

«Мы будем эти сервисы расширять и смотреть по востребованности. Карты — основной движок, самый понятный для людей», — подчеркнул он.