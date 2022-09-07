Подачу заявок на субсидию по ЖКУ упростят в Подмосковье | 360°

Подмосковье 07 сентября 2022, 16:34 (обновлено: 07 сентября 2022, 17:43) Поделиться Telegram

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Viber Подачу заявок на субсидию по ЖКУ упростят в Подмосковье

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На региональном портале оптимизировали услугу «Субсидия на оплату коммунальных услуг». Теперь сервис сам поможет проверить заполнение реквизитов.

«Это одна из самых популярных услуг на региональном портале. Ранее мы убрали сверку документов в МФЦ, и услуга стала доступна полностью в „цифре“. Сегодня внедрили сервис, который проверит, правильно ли заполнены реквизиты. Если заявитель не допишет одну цифру, на экране появится уведомление, что значение введено некорректно», — рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

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Подать заявление могут жители Московской области, в том числе граждане Белоруссии и Киргизии, которые имеют регистрацию в Подмосковье. Расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг должны превышать 22% от совокупного дохода семьи. Субсидия предоставляется при отсутствии задолженности по оплате ЖКУ за последние три года.

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Заполнить заявление можно на регпортале в разделе «Дом и ЖКХ» — «Господдержка». Услуга предоставляется бесплатно.

Сфера ЖКХ играет большую роль для высокого качества жизни. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что благодаря льготному займу в регионе проведут масштабную реконструкцию котельных и очистных сооружений.

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