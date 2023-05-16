Подмосковье 16 мая 2023, 15:37 Жителям Подмосковья рассказали, зачем ставили рамки безопасности на «Лесе Победы» Главное управление региональной безопасности Московской области

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В минувшую субботу в селе Ельдигино в Пушкино прошла акция «Лес Победы». Главное управление региональной безопасности Московской области объяснило, зачем понадобились рамки металлодетекторов на мероприятии.

В посадке леса поучаствовали три тысячи человек. Они сажали деревья на площади 6,6 гектара земли. В итоге участники акции посадили 26 тысяч саженцев

«На мероприятиях такого масштаба принимается целый комплекс мер безопасности: ограничение проезда, арочные металлодетекторы, патрулирование территории» — сообщил зампред правительства Подмосковья и руководитель ГУРБ Роман Каратаев.

На акции работали 15 сотрудников Пушкинского МУ МВД и 12 сотрудников Росгвардии. На площадке также дежурили сотрудники МЧС и лесной охраны.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев пригласил местных жителей принять участие в акции «Лес Победы». В этом году она прошла в Московской области в 10-й раз.

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