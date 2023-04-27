Подмосковье 27 апреля 2023, 16:36 Губернатор Воробьев пригласил жителей Подмосковья на экологическую акцию «Лес Победы» 13 мая Андрей Воробьев анонсировал акцию «Лес Победы» в Подмосковье 13 мая

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Акция «Лес Победы» пройдет в Московской области 13 мая. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей поучаствовать в посадке деревьев в память о погибших родных и близких в годы Великой Отечественной войны.

«Подмосковье у многих ассоциируется с природой, лесами. Поэтому все, что связано с лесовосстановлением, имеет для нас большое значение. В этот процесс активно вовлечены и жители. Многие участвуют в экологических акциях, в их числе „Лес Победы“», — рассказал губернатор.

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Он добавил, что посадки проведут в лесных зонах, а также в парках и скверах Подмосковья. Всего на территории региона организуют порядка 660 участков общей площадью около 90 гектаров. Их можно найти на интерактивной карте.

В ходе акции участники высадят около 95 тысяч сеянцев сосны, дуба и ели, а также порядка 20 тысяч саженцев декоративных и фруктовых деревьев и кустарников.

Мы высаживаем деревья в знак уважения к подвигу героев, старшего поколения в годы Великой Отечественной войны. Поэтому особое внимание уделяем озеленению памятных мест, аллей и площадей рядом с монументами. Андрей Воробьев

В рамках проекта планируют посадить 27 миллионов деревьев — по числу погибших в годы войны. Для желающих подготовят специальные материалы и инвентарь. Как правильно сажать деревья — расскажут специалисты.

Главная площадка акции в этом году расположится в Московском учебно-опытном лесничестве вблизи села Ельдигино в Пушкино. Ранее там прошла санитарная рубка, а теперь планируют высадить порядка 26,4 тысячи сеянцев сосны. Для участников будет работать полевая кухня, а также пройдут мастер-классы и музыкальный концерт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания. Они смогут рассказать, каких перемен не хватает в регионе, а какие, наоборот, начали радовать глаз, стали заметными и долгожданными.

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