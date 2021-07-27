Жителям Подмосковья рассказали, сколько будет стоить подключение газа

В Подмосковье власти вовсю работают над реализацией проекта социальной газификации. Гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов подробно ответил на волнующие жителей вопросы. В частности, он объяснил, из чего складывается стоимость работ внутри участка.

«Подводка до границ земельного участка бесплатная, в том числе и пуск газа тоже бесплатный. Стоимость работ, по сути, остается на работы внутри участка и на оборудование. В Подмосковье стоимость установлена в диапазоне от 70 до 150 тысяч рублей. Чтобы жителям было удобно пользоваться этой услугой, мы на сайте „Мособлгаза“ сделали калькулятор», — рассказал Баранов.

В этот калькулятор можно вбить метраж, самостоятельно пройдя от забора до своего дома, и выбрать один из трех пакетов оборудования: минимальный, стандартный или максимальный. Житель может в любом пакете выключить или добавить дополнительную опцию. Например, если котел идет с плитой, а плита у него уже есть, ему нет необходимости покупать новую. Он просто убирает из пакета эту плиту и платит только за то оборудование, которое ему необходимо.

«Мы построили комплексный договор таким образом, чтобы житель мог по принципу потребительской корзины сам выбрать, что он будет покупать, а что не будет. Кто-то хочет самостоятельно выполнить земляные работы — выкопать траншею под укладку газопровода. Мы не возражаем, если она будет выкопана в соответствии с нормативом», — объяснил генеральный директор.

Тогда эту услугу из договора уберут. Специалистам останется убедиться, что котлован выкопан по нормативу, и сделать остальные работы. Выбор остается только за жителем.

«Диапазон цен — от 50 до 150 тысяч рублей, в зависимости от расстояния. Потому что у кого-то дом стоит возле улицы, а у кого-то — в глубине участка. Поэтому стоимость будет различная. <…> Кто-то выбирает плиту, котел и бойлер, а кто-то — только котел. Я назвал цифру, которая включает в себя проектирование и строительство газопровода внутри участка, монтаж обвязки и само оборудование», — добавил глава «Мособлгаза».

Он уточнил, что никаких дополнительных оплат житель не должен делать, комплекс работ включает все. Специалисты подстроятся почти под любые желания жителей. Главное, чтобы они были безопасны и соответствовали нормативам.

На сайте «Мособлгаза», на карте социальной газификации в режиме постоянного обновления появляется информация о количестве пущенных домов и количестве объектов, которые находятся в работе.

«Более того, наши жители смогут увидеть свои же фотографии со строек, с пусков газа. Что это не просто цифры, которые не соответствуют действительности. Это цифры и лица, которые отражают реальную работу на земле. И мы действительно 400 домов пустили, здесь нет никакого завышения цифр», — подчеркнул Баранов.

В ближайшее время на сайте появится информация по городским округам, а также разрезы каждого населенного пункта.