Социальная газификация набрала обороты в Подмосковье. 400 домов подключили в Волоколамске

В Московской области набирает оборот программа социальной газификации. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил провести тепло в максимальное количество домов к ближайшему отопительному сезону, сообщил гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Программа социальной газификации показывает, как развивается регион, и это радует жителей, отметил Баранов. За последнюю неделю работа существенно продвинулась.

Во вторник в населенном пункте Жданово в Волоколамском городском округе к газу подключили 400-й дом.

«Мы приближаемся постепенно к отметке в 1000. У нас на третий квартал стоит задача сделать 1070 домовладений», — рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз».

Губернатору доложили, что в третьем квартале успеют сделать больше, чем планировалось. Воробьев дал поручение, чтобы к ближайшему отопительному сезону газ провели в максимальное количество домов.

«Конечно, „Мособлгаз“ будет стараться выполнить те показатели, которые перед нами поставили», — сказал Баранов.

Глава организации отметил, что 400 домов — это уже большой результат. Между тем работы по проектированию и строительству проводится еще в более чем 200 населенных пунктах, в которых уже в ближайшее время тоже подключат дома.

В Дмитровском городском округе уже в четверг откроют офис социальной газификации. Такой же офис вскоре будет открыт и в Одинцовском городском округе. И еще через неделю откроется еще один офис в Рузском городском округе. По поручению губернатора такой же офис будет открыт в Волоколамске.

«Мы уже приступили к исполнению, и думаю, что к концу августа такой же офис появится и в Волоколамске. Это будет уже восьмой офис социальной газификации в Подмосковье», — сообщил глава АО «Мособлгаз».

Баранов еще раз разъяснил, как проходит социальная газификация. Подавать заявку для этого в Московской области нет необходимости.

В Подмосковье не применяются критерии, согласно которым дом должен находиться на расстоянии не более 200 метров от трубопровода, а площадь жилища не должна превышать 300 квадратных метров. Только одно требование — жилище должно быть зарегистрировано.

«Если ваш дом находится в границах населенного пункта, вошедшего в социальную газификацию, и он официально зарегистрирован, то вы однозначно будете газифицированы бесплатно. Газ подойдет к границам ваших домовладений в соответствии с графиком. Единственное, что вам необходимо сделать — заключить комплексный договор на газификацию», — сказал Баранов.

Комплексный договор обеспечит выполнение всех работ, включая проектирование и строительство газопровода, монтаж оборудования, будущую поставку газа, а также техническое обслуживание.

«Мособлгаз» также продвинулся в решении проблемы с газораспределительными станциями. В прошлом месяце, с учетом подключения новых абонентов, 53 станции попали в так называемую красную зону. Это не позволяло подключать жителей к газу, но теперь эту зону удалось сократить до 13 станций. По большинству из них уже найдены решения.

«По восьми из этих 13 уже есть мысли, как эту проблему решить. По сути, 53 превратилось в пять. И это очень хорошо, потому что еще месяц назад эта проблема была одной из самых сложных для социальной газификации», — отметил Баранов.

Над поиском решений работали вместе с «Газпромом», поскольку сети «Мособлгаз» запитаны от его газораспределительных станций. Баранов напомнил, что проект соцгазификации рассчитан до 2022 года, поэтому искали решения, которые можно реализовать, уложившись в сроки.

«Это серьезный прорыв. Нам удается в том числе решать эти проблемы, которые десятилетиями накапливались, благодаря проекту социальной газификации. Поэтому идем вперед», — сказал Баранов.