18 мая 2023, 17:39
Жителям Подмосковья рассказали о возможности отправить детей участников СВО в лагеря
Дети участников СВО смогут поехать в летний лагерь бесплатно. О том, как это сделать, рассказали в министерстве социального развития региона.
По словам министра социального развития Московской области Людмилы Болатаевой, в этом году около трех тысяч детей участников СВО из Московской области смогут бесплатно отдохнуть в лагере «Литвиново». Сейчас администрации городских округов формируют списки и принимают заявки.
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Для того чтобы получить путевку, необходимо обратиться в администрацию городского округа по месту жительства.
Тысячи детей участников СВО из Подмосковья отдохнут в летних лагерях бесплатно, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Вместе с ними путевки получат ребята из малообеспеченных семей.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Дети
Детские лагеря
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