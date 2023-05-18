Подмосковье 18 мая 2023, 17:39 Жителям Подмосковья рассказали о возможности отправить детей участников СВО в лагеря Министерство социального развития Подмосковья

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Дети участников СВО смогут поехать в летний лагерь бесплатно. О том, как это сделать, рассказали в министерстве социального развития региона.

По словам министра социального развития Московской области Людмилы Болатаевой, в этом году около трех тысяч детей участников СВО из Московской области смогут бесплатно отдохнуть в лагере «Литвиново». Сейчас администрации городских округов формируют списки и принимают заявки.

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Для того чтобы получить путевку, необходимо обратиться в администрацию городского округа по месту жительства.

Тысячи детей участников СВО из Подмосковья отдохнут в летних лагерях бесплатно, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Вместе с ними путевки получат ребята из малообеспеченных семей.

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