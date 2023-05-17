Важное 17 мая 2023, 12:59 Андрей Воробьев: тысячи детей участников СВО из Подмосковья получат путевки в летние лагеря

Читать 360tv в

Тысячи детей участников СВО из Подмосковья отдохнут в летних лагерях бесплатно, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Вместе с ними путевки получат ребята из малообеспеченных семей. Кому-то по состоянию здоровья потребуется поездка к морю — это смогут предусмотреть, добавил он.

«Все, что касается детей участников СВО, — оздоровить их мы сможем, как принято говорить, в современном комфортабельном летнем лагере», — рассказал Андрей Воробьев.

Реклама

Он поручил главам городских округов и всем профильным службам уделить этому особое внимание, дать разъяснения семьям.

Часть ребят и часть семей имеют справедливый запрос на отдых на море — такая возможность у нас тоже есть. Андрей Воробьев

Ранее губернатор Подмосковья сообщил, что регион традиционно усилит контроль за безопасностью летнего детского отдыха.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».