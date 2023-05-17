17 мая 2023, 12:59
Андрей Воробьев: тысячи детей участников СВО из Подмосковья получат путевки в летние лагеря
Тысячи детей участников СВО из Подмосковья отдохнут в летних лагерях бесплатно, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Вместе с ними путевки получат ребята из малообеспеченных семей. Кому-то по состоянию здоровья потребуется поездка к морю — это смогут предусмотреть, добавил он.
«Все, что касается детей участников СВО, — оздоровить их мы сможем, как принято говорить, в современном комфортабельном летнем лагере», — рассказал Андрей Воробьев.
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Он поручил главам городских округов и всем профильным службам уделить этому особое внимание, дать разъяснения семьям.
Часть ребят и часть семей имеют справедливый запрос на отдых на море — такая возможность у нас тоже есть.
Андрей Воробьев
Ранее губернатор Подмосковья сообщил, что регион традиционно усилит контроль за безопасностью летнего детского отдыха.
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