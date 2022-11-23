Подмосковье 23 ноября 2022, 17:54 Жителям Подмосковья рассказали о способах утолить жажду в лесу зимой

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Комлесхоз Подмосковья рассказал о способах утолить жажду в лесу, если с собой не оказалось воды. Это особенно важно для любителей прогулок на природе, ведь заблудиться может каждый.

В ведомстве рассказали, что напиться снегом не получится, потому что это замороженный атмосферный пар. Растаявший снег вымывает из организма соединения соли, которые нужны для нормальной жизнедеятельности. Он подойдет только для кратковременного использования, причем добывать воду следует из свежевыпавшего снега.

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Лед также можно использовать для утоления жажды, но он должен быть чистый. Для растопки организму требуется много энергии, поэтому лучше всего топить лед и снег на огне. Употребление снега и льда может привести к воспалению легких.

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