Подмосковье 02 марта 2023, 14:57 Жителям Подмосковья рассказали о развитии «Активного долголетия» и клуба молодых учителей

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Подмосковье активно развивает спорт и медицину, помогает организовывать досуг для пенсионеров и поддерживает перспективных учителей. Об этом в эфире «Область перемен» рассказали директор спортивной школы по тяжелой атлетике Виктория Старцева, руководитель отделения травматологии-ортопедии в МОНИКИ Дмитрий Шавырин, директор клуба «Активное долголетие» в Красногорске Богдан Андриянов и методист Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Ирина Карпеева.

Спортивные успехи

Спортсмены из Подмосковья установили 15 новых рекордов на первенстве России по тяжелой атлетике. По словам директора ГБУ МО «СШОР по тяжелой атлетике» Виктории Старцевой, большинством представителей региона на соревнованиях были девушки.

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«Сборную представляли 47 спортсменов, из которых 30 представляли нашу областную школу. Из 41 завоеванной медали 32 привезли участники именно нашей СШОР», — сказала она.

Воспитанники спортивной школы регулярно занимают призовые места на соревнованиях разного уровня. Для тренировок в учреждении есть все необходимое. Для подготовки спортсменов работает 15 филиалов по всему Подмосковью.

Здоровье старшему поколению

Национальный проект «Старшее поколение» реализуют в Подмосковье. Пожилым пациентам помогают справиться с различными заболеваниями.

Одними из самых опасных стали переломы бедра. Как рассказал руководитель отделения травматологии-ортопедии в МОНИКИ Дмитрий Шавырин, такая травма может надолго приковать пострадавшего к кровати, поэтому необходимо хирургическое вмешательство.

«Этот национальный проект предусматривает всестороннюю помощь пожилым, в том числе в комплексе есть задачи по профилактике переломов верхней части бедренной кости и реабилитации. Это важно для лиц старшего возраста, потому что даже для молодого такой перелом — трагедия, а для пожилого — в три раза хуже», — отметил он.

Досуг для пожилых

Количество участников «Активного долголетия» превысило 200 тысяч в Подмосковье. В регионе работает 64 клуба без ограничения по количеству человек.

Там пенсионеры не только бесплатно занимаются спортом и творчеством, но и получают помощь в трудных жизненных ситуациях. По статистике женщины вступают в сообщество чаще, чем мужчины.

«Наши участники очень активные, наш центр открылся одним из первых. Его ежедневно посещают около 400 человек. Каждый день центр открыт с 8:30 до 20:00, каждый желающий может прийти позаниматься, но вообще не так уж и много осталось свободных мест», — сообщил директор клуба «Активное долголетие» в Красногорске Богдан Андриянов.

Чтобы посетить клуб, нужно предоставить паспорт или пенсионное удостоверение и выбрать интересующие занятия.

Помощь молодым учителям

Программы наставничества реализуют в областном клубе молодых педагогов, где могут общаться, обмениваться знаниями начинающие и уже опытные учителя.

Профессионалы помогают новичкам справиться с трудностями работы, дают ценные советы и проводят вебинары о том, как сделать занятия интересными и современными.

«Мы хорошо понимаем, что молодым педагогам, чтобы успешно пройти адаптацию на рабочем месте и состояться как педагог, нужны сообщества, в которых они могли бы общаться на различные темы», — поделилась Ирина Карпеева.

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