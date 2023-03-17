Подмосковье 17 марта 2023, 14:28 Жителям Подмосковья рассказали о производимых в регионе постных продуктах "Фермерские продукты У Андреича"

Читать 360tv в

Ореховый сыр, растительное мороженое, вареники и котлеты из овощей. Подмосковные производители предложили большой ассортимент продуктов, которые не содержат животных жиров и подходят для тех, кто соблюдает Великий пост. Подробнее рассказали в Минсельхозпроде.

«Производители ориентируются на запросы потребителей и вводят в свой ассортимент новые позиции. Сейчас появляется все больше продуктов, в составе которых отсутствуют животные жиры», — рассказал зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Реклама

На рынок поступает большой ассортимент подмосковной продукции, подходящий как для Великого поста, так и для веганов. Например, компания «АйсКро» из Солнечногорска выпускает растительные йогурты на кокосовом молоке с натуральными пюре из ягод, фруктов и орехов, веганские сыры из кешью с травами и лесными грибами, сметану и даже сгущенку. Здесь же делают растительное молоко и мороженое восьми вкусов.

Реклама

Ногинский пищевой комбинат тоже разработал линейку растительных продуктов Solio Vegan. Это пикантные и сладкие крем-чизы, которые можно использовать вместо сливочного масла, вегетарианский майонез и соусы, кокосовая сгущенка и другие продукты.

Овощные полуфабрикаты и уже готовые постные блюда предлагает подмосковное КФХ «Алпатьево» из Луховиц. Это четыре вида вареников, овощные зразы и котлеты. Также хозяйство предлагает веганские блины с начинками, более 20 видов варенья и джемов, соки, компоты, бочковые помидоры и огурцы.

Каждый предприниматель, работающий в Подмосковье, должен чувствовать поддержку правительства и помощь в решении самых разных вопросов — это еще раз подчеркнул губернатор региона Андрей Воробьев.