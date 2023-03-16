Подмосковье 16 марта 2023, 12:37 «Стараемся искать индивидуальный подход». Андрей Воробьев — о поддержке бизнеса в Подмосковье Губернатор Воробьев: Подмосковье ищет индивидуальный подход к каждому предпринимателю

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Каждый предприниматель, работающий в Подмосковье, должен чувствовать поддержку правительства и помощь в решении самых разных вопросов. Губернатор региона Андрей Воробьев еще раз подчеркнул это на встрече с представителями бизнеса.

Воробьев отметил, что экономическая ситуация в России значительно изменилась за последний год. Кто-то навсегда ушел с отечественного рынка, кто-то продал бизнес. Каждый, кто остался и продолжает платить налоги и зарплаты, кто развивает новые проекты и инвестирует в экономику, должен чувствовать поддержку со стороны властей. Над этим постоянно работают в Подмосковье.

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«Стараемся в каждом случае искать индивидуальный подход», — подчеркнул Андрей Воробьев.

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И малое, и среднее, и крупное предпринимательство, а также промышленность, торговля и производство имеют принципиально важное значение для Подмосковья, по словам губернатора. Благодаря им экономика области становится сильнее, а качество жизни растет.

Положительный эффект от подмосковных мер поддержки бизнеса отметил основатель и директор компании «Мобитрак» Рафаэль Хабиров.

«Мы были удивлены, как все в комплексе работает. Например, раньше не было понятия „мобильная торговля“, а сейчас созданы все условия для предпринимателей», — рассказал бизнесмен.

Площадку для фуд-трака теперь можно выбрать онлайн, подать заявку и быстро получить разрешение на торговлю. Хабиров добавил, что благодаря принятым мерам можно развивать мобильный бизнес «под ключ».

Возможность разместить нестационарный пункт торговли на льготных условиях появилась в Подмосковье с 1 июля прошлого года. Сейчас на карте геопортала Подмосковья представлено более трех тысяч подходящих мест для желающих заняться таким бизнесом.