Подмосковье 17 мая 2023, 15:18 Жителям Подмосковья рассказали о профилактике гипертонии

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Всемирный день борьбы с гипертонией отмечается 17 мая. В этот день главный внештатный кардиолог Минздрава Московской области, профессор и заведующая кафедрой кардиологии ГБУЗ МО МОНИКИ имени Владимирского Мария Глезер напомнила местным жителям о причинах повышенного артериального давления и профилактике заболевания.

По ее словам, сейчас гипертонией страдают около 45% взрослого населения. Это одно из самых распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы.

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Заболевание опасно отсутствием симптомов. О гипертонии можно узнать, измерив давление.

«Нелеченая, неконтролируемая артериальная гипертония является основным фактором риска развития сосудистых катастроф, таких как инфаркт миокарда и инсульт, а также состояний, резко снижающих качество жизни пациентов — нарушений ритма, сердечной недостаточности, потерю функции почек, мыслительных функций», — сообщила Глезер.

Здоровый образ жизни может предупредить заболевание. Например, это достаточный уровень двигательной активности, правильное питание с ограничением употребления поваренной соли, жирной пищи, большим количество свежих фруктов и овощей, правильный режим труда и отдыха, отказ от вредных привычек.

«Правильный прием лекарственных препаратов, хороший контакт с лечащим врачом может помочь избежать тяжелых осложнений», — заключила кардиолог.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также отметил положительный баланс в трудоустройстве врачей. По его словам, результаты превосходят ожидания в тех случаях, когда руководители городских округов и главврачи работают сообща.

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