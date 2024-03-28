28 марта 2024, 12:50
Жителям Подмосковья рассказали о последствиях нецелевого использования земли
Более 14 тысяч участков проверят земельные инспекторы в Раменском в 2024 году
Использование земельных участков не по назначению грозит владельцу повышением налоговой ставки после пересмотра кадастровой стоимости. Но избежать этого можно, если выполнить предписание, которое выдают после проверки земельные инспекторы. Об этом в интервью ведущей «360» Ксении Присекиной рассказал временно исполняющий полномочия начальника управления земельных отношений Раменского городского округа Евгений Соколов.
Он пояснил, что все земли разделены на несколько видов: сельскохозяйственного назначения, промышленности, для строительства домов, лесного и водного фондов и другие. Собственники обязаны использовать участки только по целевому назначению.
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К примеру, если участок предназначен для индивидуального жилищного строительства, то там можно возвести дом и хозяйственные постройки. Открывать на этой земле торговую точку нельзя. За выполнением этой нормы строго следят земельные инспекторы.
«В прошлом году мы выдали порядка 200 предостережений собственникам в связи с нецелевым использованием земли, а также направили в налоговую инспекцию данные по 16 тысячам участков для повышения налоговой ставки», — рассказал Соколов.
Специалист пояснил, что земельный налог начисляется собственнику, исходя из кадастровой стоимости: у коммерческого участка она выше, чем у предназначенного для строительства жилья.
Главной задачей своего ведомства Соколов назвал консультации, информирование и предупреждение собственников от нарушений. Он пояснил, что при в предписании, которые выдают инспекторы указывается, как поменять ситуацию, чтобы не попасть под наказание.
«Выдача предостережений идет через федеральную систему единого реестра контрольно-надзорных мероприятий. Собственники получают уведомление через систему госуслуг. Документы передаются в ФНС, которая рассматривает вопрос о повышении налоговой ставки», — рассказал Соколов.
Говоря о планах проверочных мероприятий в этом году, он подчеркнул, что в Раменском городском округе инспекторы проверят целевое использование 14 тысяч участков и в случае нарушений повлияют на собственников, чтобы они исправили свои ошибки.
В марте этого года на Геопортале Московской области появился новый электронный сервис, в котором владельцы земельных участков смогут узнать относится ли их земля к сельскохозяйственным или ценным угодьям. Для получения информации достаточно ввести кадастровый номер.
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