Эксклюзив 28 марта 2024, 12:50 Жителям Подмосковья рассказали о последствиях нецелевого использования земли Более 14 тысяч участков проверят земельные инспекторы в Раменском в 2024 году Телеканал «360»

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Использование земельных участков не по назначению грозит владельцу повышением налоговой ставки после пересмотра кадастровой стоимости. Но избежать этого можно, если выполнить предписание, которое выдают после проверки земельные инспекторы. Об этом в интервью ведущей «360» Ксении Присекиной рассказал временно исполняющий полномочия начальника управления земельных отношений Раменского городского округа Евгений Соколов.

Он пояснил, что все земли разделены на несколько видов: сельскохозяйственного назначения, промышленности, для строительства домов, лесного и водного фондов и другие. Собственники обязаны использовать участки только по целевому назначению.

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К примеру, если участок предназначен для индивидуального жилищного строительства, то там можно возвести дом и хозяйственные постройки. Открывать на этой земле торговую точку нельзя. За выполнением этой нормы строго следят земельные инспекторы.

«В прошлом году мы выдали порядка 200 предостережений собственникам в связи с нецелевым использованием земли, а также направили в налоговую инспекцию данные по 16 тысячам участков для повышения налоговой ставки», — рассказал Соколов.

Специалист пояснил, что земельный налог начисляется собственнику, исходя из кадастровой стоимости: у коммерческого участка она выше, чем у предназначенного для строительства жилья.

Главной задачей своего ведомства Соколов назвал консультации, информирование и предупреждение собственников от нарушений. Он пояснил, что при в предписании, которые выдают инспекторы указывается, как поменять ситуацию, чтобы не попасть под наказание.

«Выдача предостережений идет через федеральную систему единого реестра контрольно-надзорных мероприятий. Собственники получают уведомление через систему госуслуг. Документы передаются в ФНС, которая рассматривает вопрос о повышении налоговой ставки», — рассказал Соколов.

Говоря о планах проверочных мероприятий в этом году, он подчеркнул, что в Раменском городском округе инспекторы проверят целевое использование 14 тысяч участков и в случае нарушений повлияют на собственников, чтобы они исправили свои ошибки.

В марте этого года на Геопортале Московской области появился новый электронный сервис, в котором владельцы земельных участков смогут узнать относится ли их земля к сельскохозяйственным или ценным угодьям. Для получения информации достаточно ввести кадастровый номер.