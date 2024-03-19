Подмосковье 19 марта 2024, 11:18 Подмосковье запустило электронный перечень особо ценных сельхозугодий Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Новый электронный сервис запустили на Геопортале Подмосковья. Теперь все желающие могут узнать об отнесении земельного участка сельскохозяйственного назначения к особо ценным угодьям по кадастровому номеру. Перечень доступен по ссылке.

«Впервые Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области запустило сервис, позволяющий в режиме онлайн получать информацию об отнесении земельного участка к особо ценным сельскохозяйственным угодьям», — прокомментировал заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.

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Напомним, на Геопортале также можно найти информацию о наличии превышения среднерайонного уровня кадастровой стоимости, а также пересечения с мелиорируемыми землями.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Кроме того, на портале существенно расширили возможности для бизнеса.

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