Жителям Подмосковья рассказали, как регистрировать свою недвижимость по «дачной амнистии»

В правительстве Подмосковья напомнили жителям, что построенные садовые дома легко оформить по «дачной амнистии», продленной до марта 2026 года. Сделать это можно буквально в два касания.

Зампред подмосковного правительства Андрей Разин призвал жителей воспользоваться этой возможностью, поскольку, по его словам, «дачную амнистию» не будут продлевать бесконечно.

Он отметил, что потребуется два шага — заказать технический план у кадастрового инженера и подать документы в Росреестр любым удобным способом.

«Раньше это могли сделать только собственники недвижимости на садовых участках. Для регистрации строений на землях для индивидуального жилищного строительства или для личного подсобного хозяйства в населенных пунктах необходимо было разрешение на строительство. Теперь упрощенная процедура доступна и для них», — сказал Разин.

А министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что с 2016 года жителям активно помогают повышать грамотность в земельно-имущественных вопросах.

За это время зарегистрировали уже более 649 тысяч объектов — это все те строения, жилые и дачные дома, которые люди могут передать по наследству, сдать в аренду, продать, что нельзя сделать без регистрации Наталья Адигамова.

Для регистрации нужно предоставить в Росреестр документы на свой участок, техплан объекта от кадастрового инженера и заполнить декларацию. С ее заполнением также может помочь кадастровый инженер.

Передать документы в Росреестр можно будет любым удобным способом. Лучше всего обратиться в МФЦ или, если у заявителя есть ЭЦП, подать документы через сайт Росреестра.