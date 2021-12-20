Жителям Подмосковья рассказали о новых тарифах на проезд в 2022 году

Тарифы на проезд в общественном транспорте переменятся в Подмосковье. Они станут новыми уже в первых числах января. Это коснется автобусов, троллейбусов, трамваев, электричек.

Стоимость в наземном электрическом транспорте изменят уже 1 января, а в железнодорожном пригородном — 2-го.

Например, при оплате картой «Стрелка» в городском наземном электрическом транспорте стоимость одной поездки составит 40 рублей 41 копейку, в пригородном сообщении — столько же, но плюс 5,10—5,12 рубля за каждые следующие 2,5 километра.

С бесконтактной банковской картой стоимость поездки будет равна 41 рублю.

Цена по единой транспортной карте учащегося и по льготной транспортной карте составит 20 рублей 21 копейку в городском сообщении, с увеличением на 2,55—2,56 рубля за каждые 2,5 километра в пригородном сообщении.

Тарифы на ж/д

В Подмосковье приняли решение поддержать пользователей проездных сроком на 12 месяцев. Их цена останется прежней — 24 450 рублей.

Остальные тарифы изменятся. Стоимость проезда в пределах одной зоны на территории Подмосковья составит 27 рублей.

Тариф на разовый проезд в пределах МЦД при оплате картой «Тройка» будет равен 56 рублям с учетом бесплатной пересадки на метро.

Пересматривать тарифы в течение 2022 года не планируют.