Без очередей на морозе. Воробьев назвал способы решения проблем с транспортом в Подмосковье

Тема общественного транспорта не теряет актуальности, а зимой стоит особенно остро. Важно не допустить, чтобы жители стояли на морозе в ожидании автобусов. Очереди нужно свести к минимуму, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Я знаю, что и наши депутаты, и главы округов, и компании, которые занимаются общественным транспортом, обращают внимание [на эту тему]. И были сделаны выезды, проверки в Мытищах, Ленинском, Люберцах, Домодедове, Балашихе», — отметил глава региона.

Воробьев подчеркнул, что там, где необходимо, нужно менять небольшие автобусы на более вместительные. Особенно мобилизация важна в утренние часы, начиная с 06:30 и до 09:00, когда люди едут на работу.

«Мы должны научиться в микрорайонах, куда заезжают новоселы, тоже справляться с этой задачей. <…> Тем более сейчас обещают морозы. И все это стояние в очередях должно быть сведено к минимуму», — сказал губернатор.

Он отметил, что руководители городских округов персонально решают эти вопросы, но подчеркнуть важность и актуальность этой темы было необходимо, особенно учитывая непростые погодные условия.

Первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова отметила, что в регионе продолжается работа с горячими точками, которые возникли из-за сильных снегопадов. Она уточнила, что сложная ситуация на минувшей неделе возникла в Сергиевом Посаде и в поселке Октябрьский.

«В Сергиевом Посаде на линии не вышли 47 автобусов на трех маршрутах, а в Октябрьском из-за реконструкции Новорязанского шоссе в снегопад обострилась проблема выезда из поселка — образовались пробки», — уточнила она.

Еще семь горячих точек находятся на постоянном контроле, добавила Кротова. На проблемы реагируют максимально оперативно. Так, в Сергиевом Посаде в 07:00 было направлено пять автобусов с других маршрутов в городском округе, а 10 дополнительных автобусов — с других баз в Королеве и Ивантеевке.

«Автобусы прибыли на точки, где скопились очереди людей, в 7:30. К восьми часам утра всех людей мы вывезли. За час ситуация была стабилизирована, а на следующий день она была уже полностью решена», — подчеркнула она.

На этой неделе в Московской области обещают сильные морозы — до -18…-20 градусов. Потепление начнется только после четверга, а к субботе минус станет не таким суровым. Термометры должны показать -5…-10 градусов.