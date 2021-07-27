Жителям Подмосковья рассказали, как зарегистрировать дом, чтобы провести газ к участку бесплатно

В Московской области продолжают газифицировать участки по президентской программе. Главное условие — на земле должен быть зарегистрирован дом. Как оформить документы, жителям рассказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Наталья Адигамова отметила, что «Социальная газификация» — это один из наиболее масштабных проектов, который повысит комфорт жителей Подмосковья.

Газифицировать будут только участки с домами

Министр отметила: чтобы стать участником программы, нужно зарегистрировать дом на участке.

«Дом должен быть не просто зарегистрирован — сведения о нем должны содержаться в ЕГРН. Это нужно в первую очередь для самих людей, потому что зарегистрированный дом — это их актив. Это предмет сделок, это объект, который можно подарить, продать, в котором можно прописаться. С точки зрения логики и ума было бы неправильно вести к участку — на участке должно быть какое-то строение, которое должно обеспечиваться газом», — пояснила Адигамова.

Как оформить документы

Министр подчеркнула, что процедура регистрации дома сейчас проста и удобна. Собственнику не нужно проходить множество согласований, в Росреестр необходимо подать всего три документа: технический план, документ о правах на землю и декларацию. Такие условия действуют для всех, у кого земельный участок находится в собственности или арендован. При этом границы земли должны быть внесены в ЕГРН.

«Человеку не нужно получать дополнительных уведомлений и согласований. Нужно всего три документа. Первый — это техплан на дом. Техплан делает любой кадастровый инженер. В том числе ГБУ „Московское областное бюро технической инвентаризации“. Далее прикладывается документ о правах на землю, право собственности или право аренды. Далее заполняется так называемая декларация. Ее не надо нигде искать, человек может прийти в офис МФЦ, подать заявление. При подаче заявления оператор МФЦ уже сможет заполнить ему декларацию на его дом», — объяснила процедуру министр.

После заполнения декларации и подачи всех документов человек получает зарегистрированное право на объект недвижимости через пять-семь дней.

Плюсы зарегистрированного дома

Зарегистрированный дом, по словам Адигамовой, дает возможность не только подключиться к газу, но и оформить сниженный тариф на электроэнергию. Для собственников есть и другие плюсы.

«Также сегодня люди, которые владеют земельными участками не только ИЖС и ЛПХ, но и ведение садоводства, дачного строительства, имеют право на налоговый вычет. До 260 тысяч рублей можно вернуть в качестве налогового вычета. И в целом зарегистрированный объект останется его объектом», — уточнила министр.

Она отметила, что в прошлом году собственники зарегистрировали свыше 60 тысяч домов. С начала этого года жители Подмосковья оформили уже более 20 тысяч именно жилых домов.

Проблема приаэродромной территории решена

Министр уточнила, что с проблемой регистрации могли столкнуться жители приаэродромной территории.

«Люди, недвижимость которых находится на приаэродромных территориях, испытывали проблемы с регистрацией своих объектов. Особенно остро этот вопрос стоял в Домодедово. От аэропорта Домодедово, даже если посмотреть публичную кадастровую карту, можно увидеть кружок 30-километровой зоны. При нахождении в этом круге люди вынуждены были брать дополнительное согласование Роспотребнадзора, согласование аэропорта. За эти исследования платились деньги. Вся эта процедура занимала от трех до девяти месяцев», — рассказала Наталья Адигамова.

О проблеме доложили губернатору региона Андрею Воробьеву. Он смог помочь в решении этого вопроса.

«Андрей Юрьевич лично включился, обращался к премьер-министру, обращался к президенту. Было поручено одобрение, и в федеральное законодательство в этом году внесли изменения, которые говорят, что для регистрации домов и бытовой недвижимости с 1 июля эти ограничения отменены», — заявила Адигамова.