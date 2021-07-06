Подключиться просто. Как работает «Социальная газификация» в Подмосковье

Подмосковье продолжает работу по проекту «Социальная газификация». Он предусматривает подключение к газу более 40 тысяч домов до конца года. Кто может стать участником программы и на каких условиях она работает, рассказали на своих брифингах генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов и вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Что такое «Социальная газификация»

О программе «Социальной газификации» в своем послании Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин. Он поручил бесплатно протянуть трубы к домам в тех населенных пунктах, где уже есть работающие газопроводы.

В Подмосковье несколько населенных пунктов, где есть основная труба, но часть домов оставались неподключенными. Работа по разведению труб по улицам оценивали от 300 тысяч до нескольких миллионов рублей. Программа «Социальной газификации» должна решить этот вопрос.

В рамках программы трубы от газопровода протянут до границы участка, где находится дом. Вне зависимости от расстояния. «Если в границах поселения есть газ, у нас все домовладения будут газифицированы», — подчеркнул вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

Как подать заявку на газификацию

Глава «Мособлгаза» Игорь Баранов отметил, что подавать заявку на проведение труб до участка не нужно. В Подмосковье все работы идут по графику. Он доступен на сайте «Мособлгаза». Каждый житель может туда зайти и выбрать свой населенный пункт или дом.

Также в ближайшее время интерактивная карта о работах «Мособлгаза» появится на картах «Яндекса». В указанный срок специалисты придут и протянут трубу до границы участка.

«Принцип, который поставил губернатор, — услуга должна прийти к жителю. Не житель должен ходить за ней, а она должна прийти к нему. Населенным пунктам, которые попали в программу, и устанавливают контакт со старостами, формируют чаты для общения, ведут разъяснительную работу», — пояснил Баранов.

Как подключить дом

Заплатить жителю придется только за подключение самого дома и организацию внутреннего оборудования. Но эта сумма на порядки меньше той, что была раньше. Для проведения этих работ владельцу дома нужно подать заявку на заключение единого комплексного договора.

Для этого нужно подать три документа: паспорт, право на владение домом и на земельный участок. Сделать это можно онлайн на портале госуслуг, сайтах «Мособлгаза», министерства энергетики Подмосковья. Или оформить документы лично в одном из 674 пунктов, открытых в Подмосковье в офисах МФЦ, «Мособлгаза», «Россетей» и «Мособлэнерго». Они проработают до конца июля.

Участвовать в программе может только зарегистрированный объект недвижимости. Хромушин отметил, что жителям, которые так и не оформили жилье в собственность, помогут с этим вопросом. Все услуги, включая регистрацию недвижимости и подключения жилья к газу, можно получить сразу.

Единый комплексный договор предусматривает все виды услуг по подключению дома к газоснабжению. Начиная с проектирования сети на участке и заканчивая очисткой дымовых и вентиляционных каналов. Итоговая стоимость рассчитывается из выбранного набора услуг.

«Наша цель не просто довести газ до границ земельных участков. Людям нужно тепло, нужен газ для приготовления пищи. Поэтому необходимо выполнить работы и внутри участков. То есть от забора, до плиты, котла или бойлера», — подчеркнул Игорь Баранов.

Подмосковье стало первым регионом страны, который перешел на единый комплексный договор по газификации. На федеральном уровне этот проект пока только разрабатывается. Эту идею уже одобрил вице-премьер правительства Александр Новак. Он рекомендовал всем субъектам перенять подход Подмосковья к работе по газификации домов.

Проблемы СНТ

Один из главных вопросов программы «Социальной газификации» — подключение домов садовых некоммерческих товариществ (СНТ). Глава «Мособлгаза» разъяснил, что провести к газ к СНТ могут, но только при условии, что оно находится в пределах населенного пункта. Но даже в этом случае труба дойдет только до границ товарищества.

«Все, что внутри, — это общее имущество. Решение о разводке внутри СНТ — это уже решение владельцев дачных участков. Мы бесплатно доведем до границы товарищества, если владельцы домов к нам обратятся», — пояснил Баранов.

Хромушин отметил, что власти не будут переводить СНТ в индивидуальное жилищное строительство, так как это накладывает повышенные социальные обязательства. Несмотря на то, что части домов зарегистрированы жителями, на них программа «Социальной газификации» распространяется с ограничениями.

«Президент очень четко сказал и мы это выполним: если в границе поселения расположено СНТ, обязанность „Мособлгаза“ подвести трубу. Дальше внутри СНТ — это долевая собственность. Пожалуйста, занимайтесь разводкой труб сами», — заявил вице-премьер.

Когда подключат газ

Московская область остается самым газифицированным регионом в стране, но при этом количество домов, к которым требуется подвести трубы, стало рекордным. До конца этого года в области должны подключить к газу почти 40 тысяч домовладений, рассказал Баранов. Он подчеркнул, что эта работа уже началась.

«Почти тысяча жителей Подмосковья уже получили не только бесплатный газ к границам участка, но и тепло в домах, совместно с нами реализовав комплексные договоры газификации внутри участков», — поделился он.

Глава Мособлгаза отметил, что таких результатов удалось достичь благодаря тому, что каждый год в регионе в эксплуатацию вводят 800 километров газораспределительных сетей. Только в этом году планируется проложить еще 760 километров труб.

Программа «Социальной газификации» продлится полтора года. Планируется, что трубы с газом подведут к 115 тысячам домам жителей Подмосковья