Жителям Подмосковья рассказали, как удобнее добраться до развалов с арбузами и дынями

В Подмосковье продолжается активный сезон продажи арбузов и дынь. На территории региона располагаются порядка 500 точек бахчевых развалов. В Минтрансе Московской области отметили самый интенсивный пассажиропоток в 4 округах — это Пущино, Балашиха, Реутов и Орехово-Зуево, и подготовил сразу 67 удобных маршрутов до мест продаж дынь и арбузов возле железнодорожных и автостанций.

Пассажиры оценили, насколько удобно приобретать большие арбузы и дыни, а затем сразу же садиться в автобус или на электричку и ехать домой. Например, недалеко от автостанции Пущино примерно в 70 метрах находится рынок, где можно купить арбуз или дыню и отправиться в город на семи разных маршрутах. На станции Реутов нужно пройти примерно 170 метров до торгового комплекса «Карат», там на перекрестке улиц Дзержинского и Ленина находится павильон с арбузами и дынями.

Посмотреть полный список точек продаж можно на сайте правительства Московской области, а узнать наиболее удобные маршруты можно на официальном сайте Минтранса Подмосковья.

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