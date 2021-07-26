Жителям Подмосковья рассказали, как получить школьную «путинскую» выплату

Выплату к началу нового учебного года в Московской области могут получить родители 1,1 миллиона школьников. О том, как подать заявление на получение выплаты, рассказала зампредседателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей могут получить семьи с детьми в возрасте от шести до 18 лет. Это касается всех семей вне зависимости от уровня их доходов. Выплату можно будет получить на каждого ребенка, родившегося после 3 июля 2003 года.

«В Московской области у нас таких детей 1,1 миллиона. На сегодняшний день на эту выплату подали заявление 670 тысяч», — сообщила Каклюгина.

Зампред правительства региона напомнила, что выплату также могут получить подростки с инвалидностью в возрасте от 18 до 23 лет, которые обучаются в интернате или на дому.

«Таких детей у нас восемь тысяч. Подали заявление пять тысяч», — отметила она.

Подать заявление можно с 15 июля по 1 ноября. Это можно сделать через портал госуслуг, кликнув по баннеру «Новая выплата к началу учебного года» на главной странице. Саму выплату начнут производить с 16 августа. Заявление также можно подать в отделении Пенсионного фонда. При себе родителям необходимо иметь паспорт, СНИЛС и свидетельство о рождении ребенка.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил разъяснить всем жителям региона, кому положена выплата, и как нужно подавать заявление.