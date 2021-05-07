Жителям Подмосковья рассказали, как поддержать акцию «Лес Победы»

Жители Подмосковья смогут поддержать экологическую и памятную акцию «Лес Победы» до 25 мая. Ее участники высадят деревья в честь героев Великой Отечественной войны.

Чтобы присоединиться к акции, жителям нужно лишь выбрать ближайшую площадку на интерактивной карте Подмосковья. Они увидят адреса и контакты координаторов, отвечающих за действия на месте.

На всех участках жителям предоставят саженцы и инвентарь: ведра, лопаты и не только. Специалисты объяснят, как сажать деревья.

Экоакцию проводят в Подмосковье с 2013 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Как любая экосистема, лес восстанавливается медленно, на протяжении жизни нескольких поколений. Но мы преодолели последствия от короеда-типографа — страшной напасти 2010 года. Расчистили леса, засеяли около 50 тысяч гектаров Андрей Воробьев.

Глава региона подчеркнул, что во многих местах уже выросли молодые сосны высотой от 1,5 до двух метров.

Всего для акции в Московской области подготовили более 670 участков. Планируют высадить около 280 тысяч кустарников и деревьев.

Жителей Подмосковья пригласили прийти на площадки «Леса Победы» целыми семьями, не забыв надеть резиновые сапоги и перчатки.