Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в акции «Лес Победы»

Принять участие в эколого-патриотической акции «Лес Победы» пригласил жителей Московской области губернатор Андрей Воробьев. Он отметил, что после проведенного в регионе 24 апреля субботника мероприятия по благоустройству продолжатся.

Отдельно губернатор Подмосковья поблагодарил жителей, которые вышли для уборки территории, несмотря на неблагоприятную погоду.

«У нас прошел субботник 24 апреля. Понятно, что погода была, мягко говоря, сложная. Хочу поблагодарить всех, кто вышел и участвовал в этом традиционном мероприятии. У нас продолжаются мероприятия по благоустройству. Они важные, заметные. 15 мая мы проведем следующую акцию — „Лес Победы“», — анонсировал губернатор.

Андрей Воробьев поручил правительству и руководителям муниципалитетов подготовить акцию, чтобы в ней смогли принять участие все желающие жители Московской области.

Акция «Лес Победы» проводится в Московской области с 2013 года по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Жители высаживают деревья и кустарники в память о родных и близких, погибших в ходе Великой Отечественной войны.

В этом году акция начинается в понедельник, 26 апреля, и продлится до 25 мая.

«Целый месяц на территории Подмосковья будет проводиться посадка леса и озеленение городов, — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он напомнил, что ограничительные меры в регионе еще не сняли, поэтому массовой акции пока не планируют. Желающие могут посадить дерево в лесу или недалеко от дома.

Инструменты и саженцы для них уже подготовили. Кроме того, о правильной посадке деревьев расскажут специалисты.

«Всего на территории области подготовлено более 670 участков на общей площади свыше 115 гектаров, на которых будет высажено порядка 280 тысяч новых деревьев и кустарников», — рассказала председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Елена Казимир.

Во второй раз в рамках подмосковной акции «Лес Победы» пройдет и федеральная кампания «Сад памяти». По всей России планируют высадить 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Выбрать удобную площадку можно на интерактивной карте на геопортале Подмосковья, в разделе «Сохраним лес 2021: Сад Памяти/Лес Победы».