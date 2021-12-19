Жителям Подмосковья рассказали, как нельзя запускать салюты на Новый год

Пиротехника на Новый год должна быть приобретена в установленном месте, при ее использовании важно следовать инструкции. Об этом напомнила зрителям «360» главный педиатр Московской области Нисо Одинаева.

«Какой Новый год без новогоднего салюта, петард, хлопушек! Но один раз увидеть обожженное лицо ребенка — это не для слабонервных… А ведь бывает, что зажигают пиротехнику, даже не зная, вертикально или горизонтально ее ставить», — сказала она.

Одинаева призвала даже не пытаться запускать из замкнутого помещения и обязательно находиться в трезвом состоянии. К тому же важно тепло одеть ребенка, не привыкшего априори гулять по ночам, чтобы не было обморожений. Негативно может повлиять и стресс — если чадо не выспалось.

Ранее специалисты МЧС дали совет: при запуске ракет и фейерверков не следует подходить ближе к ним менее чем на 100 метров. Запускать салюты нельзя вблизи жилых домов и построек, а также линий электропередач. Особенно это следует учитывать при сильном ветре, так как фейерверк может попасть на балкон или даже выбить стекла.