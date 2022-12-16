Подмосковье 16 декабря 2022, 22:57 Жителям Подмосковья рассказали, как найти места проведения ярмарок Замглавы Минсельхоза и продовольствия Подмосковья Стиславский рассказал о реестре ярмарок

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Организацией ярмарок в Московской области обычно занимаются частные организации, за исключением случаев, когда работу торговых рядов устраивает администрация муниципалитета в рамках праздника. Но узнать точную дату и место проведения ярмарки может любой житель или гость Московской области. Об этом «360» рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Александр Стиславский.

«Есть универсальный способ — это сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. На сайте есть раздел „Информация“, и там нужно выбрать пункт „Ярмарки“. Там у нас каждый месяц публикуется реестр проходящих ярмарок. С адресом, временем работы и датами проведения», — рассказал он.

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В опубликованном на сайте министерства уже точно есть все 180 ярмарок, которые пройдут в 30 городских округах Московской области в декабре. Большая часть из них посвящена предстоящим новогодним праздникам.

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Туда приедут производители новогодних игрушек, фермеры с деликатесами, а также мастера народных промыслов. Все ярмарки отметят на специальных онлайн-картах для удобства покупателей.