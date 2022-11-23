Подмосковье 23 ноября 2022, 10:16 Свыше 180 новогодних ярмарок пройдет в Подмосковье в декабре

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В декабре в Подмосковье пройдет 188 ярмарок в 30 округах. Большинство из них будут посвящены Новому году. Об это сообщил зампред правительства Георгий Филимонов.

«Наступила пора предновогодних ярмарок, всевозможные товары местных производителей — от валенок и варежек до новогодних игрушек — можно будет приобрести, не выезжая за пределы своего округа», — сказал зампред.

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Он добавил, что для удобства жителей ярмарки будут отмечены на онлайн-картах.

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В продаже будут украшения и сувениры, товары народных промыслов и продукты — мед, сушеные ягоды и фрукты, чаи, молочная и мясная продукция.

Полный список мероприятий по округам доступен на сайте Минсельхозпрода региона.

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