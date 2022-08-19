Жителям Подмосковья рассказали, как доехать на празднование Яблочного Спаса

По всему Подмосковью 20 августа состоятся праздничные гуляния, которые посвящены одному из самых ярких праздников лета — Яблочному Спасу. Можно отправиться в Чехов и Серпухов, где состоятся фестивали «Три Спаса». Добраться до них можно на общественном транспорте.

В Чехове по традиции праздник пройдет в музее-заповеднике «Мелихово». Там гостей мероприятия ждут гуляния, ярмарка, фольклорно-танцевальная программа, фотозона, многочисленные мастер-классы и турнир по яблочным шашкам. Добраться до места можно на двух автобусных маршрутах — 25 и 25к. По дороге можно побывать в музее писем Чехова, здание было открыто непосредственно при участии писателя.

В Серпухове в субботу состоится фестиваль «Три Спаса» объединяющий Яблочный, Ореховый и Медовый праздники. Гостям предоставят концертную программу, торговлю с дегустацией, игры и мастер-классы. Добраться до Серпухова из Москвы можно на поезде всего за полтора часа. От вокзала до парка имени Олега Степанова, где пройдет мероприятие, легко добраться на трех регулярных маршрутах: № 20 «Вокзал — Высоцкий Монастырь», № 3 «Вокзал — ул. Нижняя», № 8 «Вокзал — Прогонная ул. — Вокзал».

После народных гуляний можно осмотреть старинную архитектуру Серпухова и коллекцию местного историко-художественного музея, который по праву называют «Подмосковной Третьяковкой».

Ранее Андрей Воробьев напомнил, как онлайн узнать все о летних событиях в Подмосковье.