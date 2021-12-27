Подмосковье вошло в число трех пилотных регионов, где начнут внедрять цифровые паспорта

Цифровые паспорта начнут внедрять с 2023 года в трех пилотных регионах. Первыми их смогут получить жители Москвы, Подмосковья и Татарстана, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Как напомнил вице-премьер, цифровой паспорт представляет собой аналог электронной банковской карты с чипом. Владелец карты сможет записать на нее данные своих водительских прав, ИНН, СНИЛС или других документов.

«На карту, содержащую несколько степеней защиты от подделок, будут нанесены персональные данные человека, его фотография. К концу следующего года будут завершены все подготовительные мероприятия», — сказал Чернышенко РИА «Новости».

Он добавил, что системный проект электронного документа уже завершен. Специалисты провели технические испытания микросхемы и бланка. Выдавать цифровые паспорта начнут в пилотных регионах в начале 2023 года.

«Выдавать начнем с начала 2023 года, предварительно, в пилотных регионах, имеющих высокую технологическую готовность к использованию таких документов — это Москва, Московская область и Республика Татарстан», — перечислил вице-премьер.

Использовать смарт-карту можно будет во всех российских городах. Каждый житель пилотных городов сможет при желании поменять бумажный паспорт на цифровой.