facebook_pixel
    24 июня 2022, 16:53

    Жителям Подмосковья рассказали, как бесплатно заказать такси для ветерана

    Александра Перепечаева, Юлия Уткина

    В Подмосковье реализуется программа по бесплатному такси для участников Великой Отечественной войны. Субсидии рассчитаны на общую сумму поездок до трех тысяч рублей в год.

    Жителям Подмосковья рассказали, как бесплатно заказать такси для ветерана

    Минсоцразвития сообщило, что воспользоваться услугой могут участники и инвалиды ВОВ и те, кто работал на объектах ПВО. С ветераном может бесплатно поехать сопровождающий.

    Чтобы заказать машину, нужно позвонить по номеру 122, а затем нажать 5. После того как оператор оформит заявку, на телефон ветерана или сопровождающего придет сообщение с временем подачи и номером автомобиля.