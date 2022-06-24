Жителям Подмосковья рассказали, как бесплатно заказать такси для ветерана

В Подмосковье реализуется программа по бесплатному такси для участников Великой Отечественной войны. Субсидии рассчитаны на общую сумму поездок до трех тысяч рублей в год.

Минсоцразвития сообщило, что воспользоваться услугой могут участники и инвалиды ВОВ и те, кто работал на объектах ПВО. С ветераном может бесплатно поехать сопровождающий.

Чтобы заказать машину, нужно позвонить по номеру 122, а затем нажать 5. После того как оператор оформит заявку, на телефон ветерана или сопровождающего придет сообщение с временем подачи и номером автомобиля.