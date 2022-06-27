Жителям Подмосковья рассказали, чем обернулись нарушения при переходе железных дорог в 2022 году

Свыше 120 человек пострадали при переходе железных дорог Подмосковья в неположенных местах с начала года. Транспортная полиция Подмосковья провела более 6,1 тысячи профилактических бесед и акций о безопасности на железной дороге с начала года.

Одними и самых частых нарушений в Подмосковье в этом году стали переходы в неположенных местах. Их совершили 368 раз. Чаще всего перебегали железнодорожные пути жители Ступина, Дубны и Домодедова. Только с начала этого года на рельсах пострадал 121 житель области, из них 112 взрослых и девять детей.

Чтобы избежать несчастных случаев, в Подмосковье проводятся профилактические мероприятия. Так, сотрудники транспортной полиции проводят лекции и беседы для населения. Всего с начала года их провели 6183 раза. Для детей были организованы акции «Студенческий десант», «Безопасность», «Твой выбор», «Дети России».

Также полиция ищет интернет-сообщества, которые могут причинить вред несовершеннолетним. С начала года было обнаружено 486 групп, пропагандирующих зацепинг, руфинг и другие опасные для жизни увлечения. Только с начала этого года из-за экстремальных занятий на железной дороге пострадали пятеро детей, из которых трое — смертельно.

Благодаря профилактике в Московской области уменьшились случаи травматизма на рельсах.