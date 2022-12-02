Подмосковье 02 декабря 2022, 13:12 Жителям Подмосковья предложили создать инновационные проекты для инвалидов

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Регистрация участников программы «Неограниченные возможности» продлится до 31 января в Подмосковье. Они разработают инновационные проекты для инвалидов, рассказала глава Мингосуправления Надежда Куртяник.

Проект поможет создать современные технологические решения, которые помогут улучшить жизнь людей с ограниченными возможностями. В нем могут принять участие жители региона от 18 до 35 лет. Для этого необходимо подать заявку.

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Проект моно создать в одном из пяти направлений. Это «Зрение», «Слух», «Движение», «Мышление» и «Взаимодействие». Авторы лучших решений получат награды и поддержку в реализации своего проекта.

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