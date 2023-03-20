Подмосковье 20 марта 2023, 14:44 Жителям Подмосковья предложили посетить поэтические места на поездах ЦППК

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День поэзии отметят в России 21 марта. В честь праздника ЦППК напомнила о самых поэтических местах Подмосковья, до которых можно добраться на поездах.

На поездах Белорусского направления жители смогут попасть в Голицино. Там находятся две пушкинские усадьбы, где юный поэт играл с крестьянскими детьми и слушал сказки няни Арины Родионовны. Владелица одной из них стала прообразом Пиковой Дамы. Историки считают, что именно там Пушкин встретил свою супругу Наталью.

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На Ярославском направлении пассажиры смогут прибыть в усадьбу Мураново. Там занимался лесными промыслами поэт Евгений Баратнский, а Владимир Ленин решил создать музей Федора Тютчева. Для посещения доступны дом, флигель, кухня и кафе.

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Еще один музей находится недалеко от станции Болшево. Дом связан с жизнью Марины Цветаевой, которая переехала туда с сыном Георгием в 1939 году. В экспозиции собраны вещи, принадлежавшие поэтессе и ее семье.

В Переделкино можно добраться на поездах Киевского направления. Там работают четыре литературных музея, посвященных поэтам Окуджаве, Пастернаку и Евтушенко. В музее последнего собрана экспозиция из картин и фотографий, а на втором этаже воссозданы кабинет и библиотека автора.

В Коломне жители могут побывать в имении Шервинских, которую посещали Валерий Брюсов, Борис Пастернак, Марина Цветаева и Михаил Лозинский.

Узнать актуальное расписание поездов можно на официальном сайте ЦППК.

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