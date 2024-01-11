Подмосковье 11 января 2024, 19:28 Жителям Подмосковья пересчитают плату за коммунальные услуги в декабре–январе РИА «Новости»

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ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» проведет перерасчет платы за коммунальные услуги из-за перерывов в поставке отопления и горячей воды в декабре–январе. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Перерасчет отразят в едином платежном документе за январь 2024 года. По имеющимся вопросам можно обратиться в Воскресенский и Солнечногорский филиалы. Компания рассмотрит все обращения, после чего проведет перерасчет согласно российскому законодательству.

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«ООО „Газпром теплоэнерго МО“ предпринимает все меры по обеспечению бесперебойного и качественного теплоснабжения потребителей», — добавили в пресс-службе.

Оперативную информацию о мероприятиях ООО «Газпром теплоэнерго МО», направленных на обеспечение бесперебойного и качественного теплоснабжения, можно получить в Telegram-канале компании.

Ранее в «Газпром теплоэнерго МО» сообщили об установке передвижных котельных в Солнечногорском и Воскресенском городских округах. Их запуск на полную мощность запланировали на 12 января.