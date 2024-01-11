Подмосковье 11 января 2024, 18:51 Передвижные котельные появятся в Солнечногорске и Воскресенске «Газпром» установит передвижные котельные в Солнечногорске и Воскресенске Pxhere

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Специалисты ООО «Газпром теплоэнерго МО» приступили к установке передвижных блочно-модульных котельных в Солнечногорском и Воскресенском городских округах. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Запуск котельных и вывод на полную мощность запланировали на 12 января. В этой работе принимают участие сотрудники ПАО «Московская объединенная энергетическая компания». Подключение мобильных котельных позволит оперативно обеспечить необходимые параметры тепла в многоквартирных жилых домах и социальных объектах Солнечногорска и Воскресенска.

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«Так, один из районов установки передвижных котельных — микрорайон Цемгигант в Воскресенске», — уточнили в пресс-службе.

С помощью передвижных котельных восстановят режим подачи горячего водоснабжения в максимально короткие сроки. Оборудование таких конструкций способно подключаться к теплосетям любого диаметра, а также напрямую к внутридомовым системам. Передвижные котельные могут работать в сложных погодных условиях.

Глава Воскресенска Алексей Малкин ранее заявил, что все котельные в городском округе работают стабильно. Некоторые технологические моменты будут оперативно устранять, добавил он.