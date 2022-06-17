Жителям Подмосковья перечислили лучшие виды летнего отдыха в регионе

Московская область неизменно пользуется спросом у тех, кто решил летом отдохнуть в регионе. Некоторые могут отдать предпочтение традиционным гостиницам, другие — развивающимся глэмпингу и кемпингу. Для учащихся действует проект школьного туризма. Об этом в эфире «360» на ПМЭФ рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Школьный туризм

Школьный туризм — большой федеральный проект, мы участвуем как пилотный субъект. Выделяются бюджетные деньги — семь тысяч на ребенка, дети с пятого по седьмой классы могут совершать поездки с ночевкой — в эти семь тысяч входит проживание, транспорт, питание, экскурсионная программа. Мы тестируем этот сервис. Он полностью цифровой, все коммуникации происходят в цифре. Сертификат цифровой. Мы — первый субъект, который участвует в пилоте, — сделали этот сервис доступным Ирина Каклюгина.

По ее словам, данный проект создан для группового отдыха. Это абсолютно бесплатно — за счет бюджета Московской области и федерального бюджета. Проект школьного туризма заработал 1 июня, дети из школы в Балашихе поехали в Сергиев Посад.

Источник фото: пресс-служба пресс-служба губернатора Московской области

«У нас уже более полутора тысяч детей поехали по этому проекту на экскурсию. Необязательно ехать с группой, можно и самостоятельно. Сертификат рассчитан только на ребенка, родитель платит за себя. Это социальный сертификат, когда государство оплачивает турпоездки, в данном случае, школьнику», — объяснила вице-губернатор.

Взрослому надо зайти на портал «Госуслуг» и подать заявку.

«У нас школьников — миллион, на этот год у нас квота — 20 тысяч детей могут так отдохнуть, мы только запускаемся, настраиваемся. Пока отзывы только положительные. По итогам года будем пытаться масштабировать», — добавила Каклюгина.

Сначала в регионе буду практиковать групповые выезды — всем классом. С июля родители сами смогут выбирать турпутевку и уже самостоятельно ехать с ребенком. На третьем этапе развития проекта будут возможны два варианта.

Источник фото: МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Туризм в Московской области

«Если мы говорим в целом про туризм в Московской области, основной туристический сезон начинается в мае. Мы побили абсолютный рекорд по заполняемости отелей — 96% была заполняемость. Осенью, частично зимой и весной, конечно, идет спад. Здесь больше выезды выходного дня. В основном, это жители Москвы, которые приезжают в область, чтобы отвлечься от города», — заявила вице-губернатор.

В настоящий момент — пик сезона, очень большой спрос на отдых в Подмосковье. В качестве альтернативы большим гостиницам развивается глэмпинг и кемпинги.

Московская область — сегодня лидер по количеству таких модульных отелей. Это сервис, приближенный к гостинице пять звезд. У тебя ощущение, что ты проживаешь на природе, но компот на уровне пятизвездочной гостиницы. Такой глэмпинг можно возвести в течение месяца. Ты находишь участок, ставишь там и ждешь гостей. Такому бизнесу мы предоставляем коробочную систему, в течение двух недель даем землю. Мы сопровождаем полностью проект, помогаем с тем, чтобы туда приезжали люди Ирина Каклюгина

Еще шесть глэмпингов должны открыться в июле, отметила она.

Детские лагеря

Также в Подмосковье работают загородные лагеря и пришкольные лагеря.

«У детей из льготных категорий есть возможность за счет бюджета Московской области поехать на море — это абсолютно бесплатно. Мы открыли все школьные стадионы Московской области — 300 штук. Школа закрывается на каникулы, а стадион открыт. Утром там бегают люди, днем мальчишки гоняются в футбол, вечером мамочки с колясками — то есть стадион работает для жителей, которые живут в округе», — отметила Каклюгина.

Также она рассказала о новом региональном проекте «Выходи во двор» — легенды российского футбола приезжают в разные места Подмосковья и играют в футбол с компаундами. Всю информацию об этом можно найти в соцсетях властей Московской области и на сайте Минспорта региона.