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    31 мая 2022, 14:32

    Подмосковье первым в России примет участие в проекте школьного туризма

    Анастасия Аброськина

    Подмосковье стало первым участником программы школьного туризма среди регионов России. Около 102 миллионов рублей выделили на путешествия для учеников 5-6-х классов.

    Подмосковье первым в России примет участие в проекте школьного туризма | Изображение 1

    Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что это коснется более чем 20 тысяч школьников.

    Первыми в рамках школьного туризма ученики Балашихи отправятся в Сергиев Посад, а затем в Дмитров

    Ирина Каклюгина.

    Дебютная поездка состоится уже 1 июня. Проект реализуют в несколько этапов.

    Первый — в июне. Он коснется ребят из 40 школ, обучающихся по программе «Умные каникулы».

    В июле, когда начнется второй этап, запустят индивидуальные туры.

    «Третий этап будет в сентябре. Он предполагает организацию групповых и индивидуальных туров», — отметила Каклюгина.

    К проекту подключатся 18 регионов России. Туры организуют для 100 тысяч школьников из России.