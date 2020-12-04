Единую горячую линию по коронавирусу запустили в Подмосковье

В Московской области начала работать единая горячая линия по коронавирусу. При звонке на номер 122 можно получить ответ специалистов на любой вопрос о COVID-19.

Единый телефонный номер 122 в регионе ввели в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. Это позволит решить проблему с «дозвоном» жителей до медицинских организаций или получением консультаций по ковид-теме.

«Президент поставил задачу — сделать так, чтобы людям было максимально просто дозвониться до медучреждений в этот сложный для нас всех период пандемии. Мы запустили короткий номер 122, по которому жители смогут вызвать врача на дом при подозрении на коронавирус, дистанционно оформить больничный, оповестить о прибытии из-за границы, узнать о соцвыплатах или доставке продуктов и лекарств. Нам важно помочь каждому», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В перспективе функции единого номера 122 хотят расширить: жителям не только предоставят полную информацию по COVID-19, но и запишут в МФЦ.

«В настоящее время также можно получить информацию о выплатах медработникам, уточнить график работы образовательных учреждений, получить предварительную консультацию медицинского специалиста по вопросам, связанным с COVID-19», — уточнил министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

В сентябре 2017 года появилась централизованная электронная приемная губернатора Московской области (горячая линия). Теперь в нее тоже можно позвонить по короткому номеру 122. Горячая линия принимает обращения граждан по вопросам работы региональных органов власти, оказанию госуслуг и предоставляет возможность дистанционной записи к врачу.

В 2020 году кол-центр обработал более 8,3 миллиона звонков жителей. С марта по единому номеру начали приниматься и звонки по вопросам коронавируса. Всего по данной теме поступило более 444 тысяч звонков от жителей региона. Позвонить с вопросом можно с 07:00 до 20:00 в будни и с 08:00 до 13:00 в субботу.

Введение единого номера поможет централизовать звонки в кол-центрах субъектов и организовать их оперативную маршрутизацию в поликлиники или другие службы.