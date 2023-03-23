Подмосковье 23 марта 2023, 15:54 Жителям Подмосковья объяснили различия капитального и текущего ремонта домов

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Министерство ЖКХ Московской области объяснило местным жителям разницу между капитальным и текущим ремонтом многоквартирных домов. Текущий ремонт нужен для поддержания состояния зданий в хорошем состоянии, а капремонт — для его восстановления.

«Капитальный ремонт проводится в целях восстановления технических и эксплуатационных характеристик надежности и безопасности многоквартирных домов, а также включает в себя комплексный подход к ремонту здания», — пояснил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

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При капремонте специалисты приводят в порядок фасады и его элементы, устанавливают входные группы с сетевыми домофонами, ремонтируют крыши, фундамент, подвал, меняют инженерные сети, лифты. Также рабочие обновляют лифтовые шахты, проводят косметический ремонт подъездов, меняют разбитые окна, заделывают трещины и обустраивают пандусы.

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Капремонт проводит Фонд капитального ремонта Московской области, в то время как текущим занимаются управляющие компании, ТСЖ или ТСН.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в регионе реализуется самая масштабная в стране программа капитального ремонта многоквартирных домов. В нее вошли 44 тысячи объектов. Проект стартовал в 2014 году и продлится до 2049 года.

В этом году в регионе приведут в порядок 1151 многоквартирный дом. Жилищные условия улучшат более 150 тысяч жителей Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в 2023 году капитальный ремонт систем теплоснабжения проведут в семи городских округах Московской области. Работы коснутся Королева, Домодедова, Красногорска, Долгопрудного, Наро-Фоминска, Егорьевска и Мытищ.

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