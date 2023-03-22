Подмосковье 22 марта 2023, 19:04 Андрей Воробьев: теплоснабжение капитально отремонтируют в 7 городских округах Подмосковья

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В 2023 году капитальный ремонт систем теплоснабжения проведут в семи городских округах Московской области. Работы коснутся Королева, Домодедова, Красногорска, Долгопрудного, Наро-Фоминска, Егорьевска и Мытищ, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, в течение 2023 года в муниципалитетах реализуют девять крупных проектов, в том числе реконструкцию шести котельных. В рамках трех программ строители капитально отремонтируют 35 километров тепловых сетей.

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«Отопительный сезон — это всегда ответственный и сложный период, к которому важно готовиться заранее. Помимо традиционных ежегодных работ, мы запланировали ряд мероприятий, которые позволят повысить надежность и качество теплоснабжения для 342 тысяч жителей Подмосковья», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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В Королеве до конца года модернизируют два участка тепловых сетей длиной 1,9 километра и котельную «Новые Подлипки». В будущем в муниципалитете построят новый тепловой пункт № 4 на месте дизельной БМК.

В Домодедове реконструируют четыре котельных и построят новый участок тепловых сетей. В Красногорске обновят девять тепловых объектов и возведут еще два. В этом году в городском округе реконструируют ЦТП и проложат пять участков теплосетей.

В Долгопрудном модернизируют котельную и построят два участка тепловых сетей. В Наро-Фоминске реализуется сразу два больших проекта — это реконструкция двух котельных и капитальный ремонт семи участков тепловых сетей. В Егорьевске и Мытищах в рамках программы проведут капитальный ремонт участков теплосетей.

«Чтобы придать ускорение работе по модернизации системы теплоснабжения, обеспечить людям тепло в квартирах, мы также используем механизм концессии, сотрудничаем с „Газпромом“ по самым сложным территориям», — добавил губернатор.

Подмосковье подписало 15 соглашений с «Газпромом» по модернизации систем теплоснабжения и ГВС на общую сумму инвестиций 83,9 миллиарда рублей. Это коснется 11 городских округов региона. Работы улучшат теплоснабжение более 2,6 миллиона жителей Московской области.

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