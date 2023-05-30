Подмосковье 30 мая 2023, 12:39 Жителям Подмосковья объяснили правила законного увеличения земельного участка Фото Минимущества

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Жителям Московской области объяснили, как законно увеличить свой участок. По данным министерства иимущественных отношений региона, можно воспользоваться такой процедурой, как прирезка земли.

Владелец может изменить площадь своего участка за счет присоединения соседних земель, на которые государственная собственность не разграничена, или участков, находящихся в муниципальной собственности. Это может сделать только собственник.

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«Данной процедурой можно воспользоваться, если площадь земельного участка по фактическому пользованию превышает площадь участка в соответствии с правоустанавливающими документами», — уточнили в ведомстве.

Также участок должен соответствовать документам территориального планирования и градостроительного зонирования. Его можно использовать под садоводство, строительство дома или ведения хозяйства. Приобрести дополнительную землю можно за 50% от кадастровой стоимости.

«Подать заявку на перераспределение земельных участков можно в электронной форме. Услуга называется „Перераспределение земель и (или) земельных участков“», — пояснила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Услугу можно найти на портале uslugi.mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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