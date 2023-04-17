Подмосковье 17 апреля 2023, 12:31 Губернатор Подмосковья: вовлечение имущества в оборот — важная задача для экономики

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Вовлечение имущества в оборот — одна из основных задач, связанных с развитием экономики и территории Подмосковья, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Этому направлению, по его словам, традиционно уделяют усиленное внимание.

«Для нас важно, чтобы и в сельском хозяйстве, и на землях промышленного назначения рождались, появлялись новые активности, предприятия, рабочие места. Все это предполагает прозрачный, удобный, комфортный порядок выделения земли для целей экономики», — уточнил Андрей Воробьев.

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Губернатор напомнил, что по решению президента объявили указ о проведении международной выставки-форума «Россия».

«Каждый регион должен подготовить, собрать самые привлекательные, заслуживающие внимания достижения. <...> Выставка будет проходить в этом и следующем годах», — добавил Воробьев.

Он поставил задачу главам городских округов и отраслевикам выдвинуть предложения о том, что представить на выставке от Подмосковья.

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